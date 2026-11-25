به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۲ آذر تا ۳ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



توقف حکم انفصال از خدمت محمد شریعتمداری از سوی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات اعلام کرد که هیچ‌گونه توقفی در اجرای حکم انفصال محمد شریعتمداری وجود ندارد و ادامه فعالیت او فاقد وجاهت قانونی است.



افزایش قیمت نان در کشور

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری با بیان اینکه هیچ سهمیه‌بندی برای نان شهروندان وجود ندارد.



ادعای فرونشست زمین در امامزاده داوود

ایجاد حفره‌ای ۳ متری در جاده امامزاده داوود پس از بارش‌های شدید، گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع فرونشست را برانگیخت؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد زمین‌لغزش و آب‌شستگی عامل این حادثه بوده است.



تعطیلی سوله پلاک‌گذاری خودرو در گمرک خرمشهر

فرماندار خرمشهر با تکذیب خبر تعطیلی سوله پلاک گذاری خودرو در گمرک این شهرستان، محدودیت های اعمال شده از سوی راهور را عامل ازدحام و کندی روند مراجعه کنندگان عنوان کرد.





