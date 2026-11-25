مشاور عالی رئیس بنیاد شهید در سفر به استان ایلام، با خانواده شهیدان مهدی درویشی و غلام ملاحی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به استان ایلام، با خانواده شهیدان مهدی درویشی و غلام ملاحی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جمشید نظمی. در سفر به استان ایلام، با خانواده شهیدان مهدی درویشی و غلام ملاحی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در جریان این دیدار‌ها با تجلیل از مقام شامخ شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان اظهار داشت: شهدا برگزیده هستند و به حق که خانواده‌های معظم شهدا نیز برگزیدگان این مسیر نورانی و پرمحتوا به شمار می‌روند.

وی خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را توفیقی بزرگ و افتخاری ماندگار برای مسئولان دانست و افزود: تکریم ایثارگران و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس وظیفه‌ای دینی و ملی است که مسئولان باید با تمام توان در راستای پیگیری مسائل و مطالبات این قشر معظم گام بردارند.

در این دیدار‌های صمیمانه که با حضور فرمانده سپاه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، خانواده‌های شهیدان درویشی و ملاحی، دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح کردند.