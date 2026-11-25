به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۷ دستگاه انواع گوشی آیفون به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط گوشی‌های کشف شده به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال معادل ارزش ریالی گوشی‌ها از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده سربازان گمنام سپاه استان محموله قاچاق را در پی دریافت اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند