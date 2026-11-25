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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی برای قاچاق گوشی تلفن همراه در ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۷ دستگاه انواع گوشی آیفون به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط گوشیهای کشف شده به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال معادل ارزش ریالی گوشیها از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته نجف زاده سربازان گمنام سپاه استان محموله قاچاق را در پی دریافت اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند