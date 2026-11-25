ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهیهای عمومی