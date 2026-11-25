مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: دشمنان استقلال، عزت و اقتدار ملت ایران را برنمی‌تابند و به هر نحوی در تلاش هستند به ما ضربه بزنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام میثم فیاضی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در رزمگاه شبانه ارومیه گفت: دشمنان ملت بزرگ ایران هرگز استقلال و آزادی ملت ایران را نمی‌توانند تحمل کنند، دشمنان به هر نحوی در تلاش هستند به حرکت انقلابی ملت ما ضربه وارد کنند و در این راستا به هر شیطنتی دست می‌زنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران اراده کردند تا در مسیر عزت، استقلال و حریت گام بردارند و در مقابل مستکبرانی ایستادند که خودشان را مالک دنیا می‌دانند؛ حضرت امام خمینی در مقابل این نگاه یک رویکرد و روش جدیدی را اتخاذ کرد لشکری پرافتخار با نام " بسیج" را بنیان نهاد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی به کارنامه درخشان بسیج در همه عرصه‌ها اعم از عمران، آبادانی، محرومیت‌زدایی، اعتلای فرهنگی، بهداشت و سلامت، اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و ... اشاره کرد و بیان داشت: بسیج یکی از شاهکار‌های بی‌بدیل حضرت امام خمینی (ره) بود.

حجت‌الاسلام فیاضی با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های علمی و تکنولوژی از جمله هسته‌ای، نانو، موشکی و ... نیز حرف اول را می‌زند، گفت: وقتی که سانترفیوژ تحریم شد و در اختیار کشور ما قرار ندادند جوانان ۲۷ یا ۲۹ ساله کشورمان وارد عمل شدند و پیشرفته‌ترین سانترفیوژ‌ها را تولید کردند و نیاز کشورمان را در این زمینه برطرف کردند، همه این موفقیت‌ها و دستاورد‌ها ریشه در تدابیر هوشمندانه امام خمینی (ره) دارد.

وی با بیان اینکه دنیا به ویژه خاورمیانه در برهه حساسی قرار گرفته است، گفت: آمریکا و اروپا همچنان نسبت به منابع نفتی، فسیلی، انرژی‌های تجدیدناپذیر و ثروت‌های انسانی این منطقه چشم طمع دارند، به طوری که به این نقطه عنوان قلب جهان را داده‌اند و قلب جهان را می‌دانید چه‌کسی مدیریت می‌کند، رهبر شهید و ملت بزرگ ایران اسلامی این نقطه حساس را مدیریت می‌کنند نه کسی دیگر!

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک گفتمان جدید را در دنیا مطرح کرد که توانست با مفاهیم بزرگ و الهی و برگرفته از دین مبین اسلام مقابل مستکبران جهان بایستد.

حجت‌الاسلام فیاضی خاطرنشان کرد: اگر سردار سلیمانی و شهدای بزرگی همچون ایشان نبودند، کشورمان دچار مشکلات عدیده می‌شد؛ اگر بخواهیم سازش کنیم به افغانستان و امثال آن تبدیل می‌شویم؛ روحیه مقاومت و تفکر بسیجی می‌تواند تمامیت ارضی کشورمان را حفظ کند، قدرت‌مان را بیش از پیش تقویت کند، به طوری که دنیا مقابل‌مان تعظیم کند.