آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر و شب بر روی خلیج فارس، تنگه هرمز، بخش‌هایی از دریای عمان و جزایر افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح دریا آرام و برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است، اما بعدازظهر و شب با افزایش باد غربی دریا متلاطم می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱ متر می‌رسد.

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وی توصیه کرد: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی صورت پذیرد و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز پنجشنبه به ویژه بعدازظهر و شب ناپایدار دریایی در استان ادامه دارد.

از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.