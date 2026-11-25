گذرگاه بین‌المللی مهران از ابتدای سال تا پایان آبان؛ با صادرات ۷۰۳ میلیون و ۷۸۱ هزار دلار کالا به کشور‌های هدف؛ یکی از کانون‌های پرتحرک زنجیره جابه‌جایی کالا به مقصد کشور عراق را در سطح کشور رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل گمرک استان ایلام امروز، چهارشنبه اظهار کرد: میزان کالا‌های صادر شده از گمرک مرزی مهران به عراق و دیگر کشور‌های منطقه یک میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۰ تُن، بوده است.

سهراب کمری افزود: عمده کالا‌های صادر شده از مرز مهران شامل: فراورده‌های کشاورزی، کاشی و سرامیک، ظروف پلاستیک و یک‌بار مصرف، شیشه، میلگرد، ماهی زنده، کلینکر، سنگ‌آهن، لوله پی‌وی‌سی و سنگ ساختمانی بوده است.

وی تصریح کرد: مجموع گذر کالا از مرز مهران؛ ۶۰ هزار و ۸۰۵ تُن بوده و شمار کامیون‌های حامل کالا‌های گذری (ترانزیتی) به عراق به دو هزار و ۸۹۰ دستگاه رسیده است.

مدیرکل گمرک استان ایلام یادآوری کرد: در این مدت، شش هزار و ۶۳۴ اظهارنامه صادراتی، چهار هزار و ۸۸۱ اظهارنامه ورود موقت و ۵۲۰ اظهارنامه خروج موقت ثبت شده است.

سال گذشته یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار انواع کالا از این گذرگاه بین‌المللی به خارج از ایران صادر شد.

مهران در فاصله ۲۳۰ کیلومتری بغداد، نزدیک‌ترین شهر مرزی ایران به پایتخت عراق و عتبات عالیات است که افزون بر تجارت؛ کانون اصلی تردد زائران نیز به شمار می‌رود.

سالانه افزون بر هشت میلیون زائر عتبات عالیات در مناسبت‌های گوناگون به‌ویژه اربعین حسینی از مسیر این گذرگاه مرزی تردد می‌کنند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب باختری ایلام قرار دارد و زیرساخت‌های آن هم‌زمان، پاسخگوی امور بازرگانی و مسافری است.