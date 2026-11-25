به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال، ۸۱ همت سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های صنعتی استان پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷ درصد افزایش دارد.

سخاوت خیرخواه افزود: برای طرح‌های صنعتی استان امسال، ۵۱۶ جواز تأسیس صادر شده که سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده و اشتغال پیش‌بینی‌شده آنها ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر است.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های صدور جواز تأسیس صنعتی در استان افزود: تعداد جواز‌های صادرشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۸۷ درصد و اشتغال پیش‌بینی‌شده سه درصد افزایش داشته است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در سال جاری ۹۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شده است، گفت: به‌طور معمول از هر ۱۰۰ جواز تأسیس، حدود ۲۰ مورد به پروانه بهره‌برداری تبدیل می‌شود؛ البته این میزان با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و اجرایی تغییر می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی همچنین از فعالیت حدود ۳۵۷ واحد صنعتی استان با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خبر داد و گفت: محدودیت در تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تورم از جمله عوامل مؤثر بر کاهش ظرفیت فعالیت این واحدهاست.