به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، از ساعت ۱۱:۳۰ امروز (چهارشنبه ۴ آذر) به مصاف تیم ملی تایلند خواهد رفت.

ملی‌پوشان هندبال ایران پس از کسب پیروزی مقابل هنگ‌کنگ و ثبت یک شکست نزدیک و میلی‌متری مقابل تیم چین، در سومین دیدار خود درپی کسب دومین پیروزی در این رقابت‌ها هستند.

تیم ملی تایلند که چهارمین حضور خود در مسابقات قهرمانی زنان آسیا را تجربه می‌کند، در نخستین دیدار خود برابر ژاپن شکست خورد. بهترین عملکرد این تیم در تاریخ رقابت‌های قهرمانی آسیا به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد؛ جایی که تایلندی‌ها در مسابقاتی که میزبانی آن را بر عهده داشتند، به مقام چهارم دست یافتند.

در سومین روز این مسابقات، سه دیدار دیگر نیز برگزار خواهد شد که برنامه کامل آن به شرح زیر است:

استرالیا - هند/ ساعت ۰۹:۳۰

ایران - تایلند/ ساعت ۱۱:۳۰

چین - هنگ‌کنگ/ ساعت ۱۳:۳۰

ازبکستان - قزاقستان/ ساعت ۱۵:۳۰

چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.