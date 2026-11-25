به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بزرگداشت هفته بسیج، یک دوره آموزشی استفاده از سلاح پنت‌بال و تفنگ ساچمه‌ای به همراه مسابقات تیراندازی به هدف، در سالن صالحین روستای شوران از توابع بخش جلیل‌آباد پیشوا برگزار گردید.



غلامعلی هداوندخانی، جانشین پایگاه بسیج شهید صادقی روستای شوران، در این خصوص اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقات، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، ایجاد فضایی بانشاط برای جوانان و همچنین افزایش مهارت‌های تیراندازی به هدف بود.



وی افزود که این برنامه‌ها با حضور گسترده جوانان این روستا برگزار شد تا علاوه بر تقویت مهارت‌های ورزشی، فرصتی برای تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های پرجنب‌وجوش در سطح روستا فراهم آید.