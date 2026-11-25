مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به انتشار ۸۳۵ عنوان کتاب در سال ۱۴۰۴ در استان گفت: در هفتمین جشنواره دوسالانه انتخاب کتاب سال آذربایجان‌غربی، از میان ۱۱۳ اثر ارسالی، ۱۵ عنوان کتاب برگزیده و ۱۴ عنوان نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا نوروزی در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره دوسالانه انتخاب کتاب سال استان آذربایجان‌غربی که در سالن اجتماعات خانه مطبوعات برگزار شد، با تأکید بر نقش کتاب در حفظ هویت فرهنگی و توسعه جامعه، گفت: کتاب صرفاً مجموعه‌ای از صفحات و واژگان نیست، بلکه حافظه تاریخی یک ملت، آیینه هویت جامعه و چراغی برای روشن کردن مسیر آینده است.

وی افزود: هیچ جامعه‌ای بدون اندیشه، دانایی و گفت‌وگوی مستمر با تجربه‌های علمی و فرهنگی بشریت نمی‌تواند به توسعه پایدار و عمیق دست یابد. توسعه فرهنگی از جایی آغاز می‌شود که جامعه به اندیشمندان، پژوهشگران، خوانندگان و نویسندگان خود بها دهد و کتاب یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق این مسیر است.

نوروزی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این استان با پیشینه تاریخی و تمدنی درخشان، تنوع فرهنگی و زبانی، سرمایه‌های انسانی ارزشمند و ظرفیت‌های گسترده علمی و ادبی، جایگاه ویژه‌ای در جغرافیای فرهنگی ایران اسلامی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با ارائه آماری از وضعیت نشر استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۵۲ عنوان کتاب و در سال ۱۴۰۴ نیز ۸۳۵ عنوان کتاب در استان منتشر شده است که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه جامعه علمی، فرهنگی و ادبی استان و تلاش مستمر مؤلفان، مترجمان و فعالان صنعت نشر است.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۰۵ نفر از پدیدآورندگان کتاب در استان، شامل ۵۱۵ مرد و ۱۹۰ زن، در سامانه اهل قلم مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت‌نام کرده‌اند که این ظرفیت انسانی ارزشمند نیازمند حمایت و توجه بیشتر است. همچنین نقش‌آفرینی بانوان فرهیخته در عرصه تألیف، ترجمه و تولید آثار علمی و ادبی شایسته توجه ویژه است.

نوروزی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی برگزارشده در هفته کتاب امسال گفت: در این هفته، مجموعاً ۸۰۰ برنامه فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی از سوی دستگاه‌های فرهنگی و هنری استان برگزار شد.

وی همچنین برگزاری هجدهمین نمایشگاه سراسری کتاب با حضور ۳۲۰ ناشر از سراسر کشور در مهرماه امسال را فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم مردم با ناشران، آشنایی با تازه‌های نشر و تقویت فضای فرهنگی استان دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی در ادامه به تشریح روند برگزاری هفتمین جشنواره دوسالانه انتخاب کتاب سال استان پرداخت و گفت: در این دوره، پس از انتشار فراخوان، ۱۱۳ عنوان کتاب منتشرشده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از سوی ناشران و نویسندگان استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که برای ارزیابی تخصصی در اختیار مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران قرار گرفت.

وی افزود: آثار ارسالی توسط داوران متخصص و بر اساس معیارهای علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۱۵ عنوان کتاب به‌عنوان اثر برگزیده و ۱۴ عنوان کتاب به‌عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شدند که در آیین اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند شد.

نوروزی با قدردانی از اعضای هیئت داوران، دبیرخانه جشنواره و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن آثار نویسندگان در میان برگزیدگان و شایستگان تقدیر، حاصل سال‌ها مطالعه، پژوهش، تفکر و تلاش در مسیر آفرینش یک اثر مکتوب است.

وی نوشتن را مسئولیتی بزرگ در برابر جامعه و نسل‌های آینده دانست و گفت: نویسنده با هر اثر خود بخشی از تجربه، دانش، احساس و هویت جامعه را ثبت و در اختیار دیگران قرار می‌دهد؛ از این رو انتخاب آثار برگزیده، علاوه بر افتخارآفرینی برای پدیدآورندگان، مسئولیتی فرهنگی برای ادامه این مسیر به همراه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از نویسندگان و پدیدآورندگان آثار مکتوب، تلاش فعالان عرصه کتاب و نشر را بخشی مهم از مسیر توسعه فرهنگی استان عنوان کرد.