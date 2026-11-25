به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه شهرستان بویراحمد گفت: هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان بویراحمد با حضور تیم‌های تولید محتوا در بخش‌های پویانمایی، هوش مصنوعی، پوستر‌های مفهومی، بازی‌سازی موبایلی و نرم‌افزار‌های موبایلی برگزار شد.

سرهنگ انوری افزود: پس از ارزیابی آثار، تیم‌های برتر هر بخش انتخاب و برای حضور در مرحله استانی معرفی می‌شوند و از برگزیدگان نیز در مراسم اختتامیه تجلیل شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی هوش مصنوعی در حاشیه این رویداد، ادامه داد: این کارگاه با هدف توانمندسازی علاقه‌مندان و شناسایی ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید محتوای دیجیتال برگزار شده است.

ضرورت عبور از استفاده سطحی از فناوری و لزوم آمادگی برای ورود به دوره جنگ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی



رئیس مجمع فعالان فضای مجازی استان هم در این آیین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تحولات آینده رسانه و جنگ‌های ترکیبی گفت: هوش مصنوعی در آینده معادلات انسانی و عرصه تقابل کشورها را تغییر می‌دهد و باید از هم‌اکنون برای ورود به دوره جنگ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی آماده شد.

محمود محمدی با اشاره به گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری کوانتوم و هوش مصنوعی برای شناسایی موقعیت‌ها و افراد افزود: فناوری‌های نوین ظرفیت گسترده‌ای در تحلیل اطلاعات، شناسایی جغرافیایی و تأثیرگذاری بر روایت‌های رسانه‌ای دارند.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی با تأکید بر ضرورت عبور از استفاده سطحی از فناوری ادامه داد: باید به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی ورود کنیم؛ چراکه آینده عرصه رقابت هوش‌های مصنوعی است و عقب‌ماندن از این حوزه می‌تواند به عقب‌ماندگی در جنگ رسانه‌ای و شناختی منجر شود.

محمدی با اشاره به تجربه ژاپن در صنعت انیمیشن اضافه کرد: ژاپنی‌ها به دلیل نگاه صنعتی به انیمیشن توانستند به یکی از قدرت‌های برتر این حوزه تبدیل شوند و ما نیز باید بازی‌سازی، تولید محتوا و فعالیت‌های دیجیتال را به‌عنوان یک صنعت جدی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه ایرانی‌ها از کاربران پرشمار بازی‌های رایانه‌ای و تلفن‌های هوشمند هستند، گفت: با وجود این ظرفیت، سهم کشور در صنعت بازی‌سازی و تولید محتوای دیجیتال متناسب با توان و ظرفیت موجود نیست و آموزش معلمان و دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این بخش باشد.

رئیس مجمع فعالان فضای مجازی همچنین از اجرای ابتکاری برای فعالان فضای مجازی و اینفلوئنسرهای استان با موضوع خودکشی خبر داد و افزود: در این برنامه پنج نفر از فعالان این عرصه مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد آماده همکاری با فعالان تولید محتوا

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین با تأکید بر اهمیت تولید محتوای اثرگذار گفت: اهمیت تولید محتوا و جنگ نرم قطعاً کمتر از جنگ سخت نیست و فعالان این عرصه می‌توانند با تلفیق هنر و فناوری، حقایق را به شکل مؤثرتر به مخاطبان منتقل کنند.

سید نصرالله افتخاری افزود: تلاش در مسیر اعتلای کشور حتی در شرایط دشوار باید استمرار داشته باشد و با وجود مشکلات، آینده روشنی برای ایران متصور هستیم.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین ادامه داد: بیان واقعیت‌ها به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید برای انتقال درست مفاهیم از زبان هنر استفاده کرد تا مخاطبان بیشتری جذب شوند و پیام موردنظر اثرگذاری لازم را داشته باشد.

افتخاری با اعلام آمادگی پارک علم و فناوری برای حمایت از فعالان این حوزه تاکید کرد: این مجموعه در زمینه تأمین نیازهای زیرساختی، معرفی و دیده‌شدن محصولات و تجاری‌سازی آثار تولیدشده، آماده همکاری با فعالان تولید محتوا است.

در پایان آیین از پنج گروه برتر رویداد تولید محتوا تجلیل شد.