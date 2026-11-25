همزمان با هفته بسیج، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، خدماتی و محرومیت‌زدایی با اعتباری بیش از ۲۸ میلیارد تومان در شهرستان مهریز افتتاح شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی و کمک به رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار اجرا شده است.

سرهنگ پاسدار جواد دشت‌آبادی افزود: این طرح‌ها شامل احداث بند خاکی در ابراهیم‌آباد، بهسازی راه روستایی، اجرای پنل خورشیدی، تعمیر و مرمت منازل محرومان و اجرای طرح‌های آبرسانی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به مجموع اعتبار ۲۸۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی این طرح‌ها، اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها در راستای محرومیت‌زدایی، تقویت زیرساخت‌های مناطق روستایی و تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است.