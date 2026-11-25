به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران، روز جمعه ۶ آذرماه با شش دیدار در شهر‌های تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری می‌شود.

نمایندگان مازندران در این هفته به دنبال پیروزی مقابل حریفان خود هستند.

در یکی از دیدار‌های حساس این هفته؛ تیم ماجان مازندران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه جمعه در سالن خانه والیبال تهران به مصاف استقلال می‌رود.

تیم ستارگان جوان بابل هم از ساعت ۱۴ جمعه در سالن سردار سجودی بابل میزبان نام‌آوران تلنت خراسان رضوی است.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران دیدار‌های این هفته را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:

ستارگان جوان بابل – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی

بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴

ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: زهرا رضایی‌نژاد

کلینیک فیت‌مو گلستان – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۴

ناظر فنی: مریم امینی، ناظر داوری: زهره اعتمادی‌فر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: حوریه رضازاده

ذوب‌آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان

اصفهان، سالن مرحوم رهنما، ساعت ۱۴

ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: منیژه منصورصادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: راحله اکبرزاده

نفت امیدیه خوزستان – مهرگان فارس

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

ناظر فنی: سهیلا محمدعلیزاده، ناظر داوری: لیلا ویسی، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: شیما حقوقی‌زاده

استقلال تهران – ماجان مازندران

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴:۳۰

ناظر فنی: کبری رضایی، ناظر داوری: لیلا اعلایی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: سمانه اسدیان

پدیده صنعت اوج گلپایگان – بندرعامری بوشهر

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷:۳۰

ناظر فنی: زهرا امینیان، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: گل‌تکین پذیره

یاداور می‌شوم هفته نخست مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور؛ با یک پیروزی و یک شکست برای نمایندگان مازندران همراه بود.

تیم ماجان مازندران در آمل مهمان خود کلینیک فیتمو گلستان را سه بر یک شکست داد و تیم ستارگان جوان بابل سه بر یک مغلوب مهمان خود استقلال تهران شد.