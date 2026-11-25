رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری در حوزه درون شهری گواهینامه ۸۶ راننده به دلیل رفتار‌های پرخطر ضبط شد و از رانندگی محروم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال در حوزه درون شهری گواهینامه ۸۶ راننده به دلیل رسیدن به حد نصاب نمره منفی، تست مثبت اعتیاد و الکل و رانندگی هنجارشکنانه ضبط شده و این رانندگان از رانندگی محروم شده‌اند.

سرهنگ خسروی افزود: رانندگی در دوران ضبط گواهینامه به منزله نداشتن گواهینامه است.

به گفته وی تمرکز پلیس راهنمایی و رانندگی بر رصد رانندگان پرخطر است و هم اکنون ۲۱۶ راننده در آستانه ضبط گواهینامه هستند.

سرهنگ خسروی افزود: رانندگان پایه سوم در سال اول رانندگی، محدودیت‌های ابلاغی را باید رعایت کنند و چنانچه این موارد از جمله ارتکاب تخلفات حادثه ساز، رانندگی در جاده‌های برون شهری، رانندگی از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح را رعایت نکنند و یا در تصادفات جرحی و فوتی مقصر شناخته شوند، گواهینامه آنان برای مدت مشخص ضبط خواهد شد و مجدد باید در کلاس‌های آموزشی و آزمون شرکت کنند.