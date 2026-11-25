به مناسبت هفته خانواده، رویداد بزرگ فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای «با خانواده تا پای جان»، از ۸ تا ۱۳ آذرماه در سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با هفته خانواده و در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و تحکیم بنیان خانواده، رویداد فرهنگی و اجتماعی «با خانواده تا پای جان» با شعار #برای_اصفهان در این کلان‌شهر کلید می‌خورد.

این رویداد با هدف گسترش نشاط اجتماعی، ایجاد همدلی و امید در جامعه، و ساخت شهری سرشار از آرامش، برنامه‌های متنوعی را برای اقشار مختلف مردم تدارک دیده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه اجرایی این رویداد، نشست‌های علمی، بازی‌های خانوادگی، و ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه مسائل خانواده از جمله بخش‌های اصلی این برنامه خواهد بود که میزبان شهروندان اصفهانی است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه‌ها، از تاریخ ۸ الی ۱۳ آذرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ به سالن اجتماعات گلستان شهدای اصفهان مراجعه کنند.