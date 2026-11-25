به گفته فرماندار هامون سیستان و بلوچستان گسترش زیرساخت‌های آموزش عالی، ایجاد رشته‌های تخصصی متناسب با نیاز‌های منطقه از ضرورت‌های توسعه علمی و تربیت نیروی انسانی در این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، اسما رخشانی گفت: توسعه آموزش عالی باید متناسب با نیاز‌های منطقه و ظرفیت‌های موجود انجام شود تا دانشگاه‌ها بتوانند در تربیت نیروی انسانی متخصص و حل مسائل منطقه‌ای نقش مؤثرتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد رشته‌های کاربردی و تخصصی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شهرستان، توسعه رشته‌های متناسب با نیاز‌های بازار کار و تقویت مهارت‌آموزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال و ارتقای سطح خدمات در منطقه باشد

فرماندار هامون همچنین بر ضرورت ایجاد رشته کاردانی حرفه‌ای امور دهیاری‌ها و شورا‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به فعالیت بیش از ۱۰۵ دهیاری و حضور بالغ بر ۳۶۰ عضو شورا‌های اسلامی در شهرستان، ایجاد این رشته می‌تواند به توانمندسازی نیرو‌های مدیریت محلی و ارتقای دانش تخصصی در حوزه مدیریت روستایی کمک کند.

رخشانی ایجاد مرکز نوآوری و مهارت‌محور را از دیگر نیاز‌های شهرستان برشمرد و ادامه داد: هامون با برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی، وجود شهرک‌های صنعتی و قرارگیری منطقه آزاد در محدوده سرزمینی، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و ارتباط دانشگاه با بخش‌های اقتصادی دارد.

وی بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در ایجاد مراکز نوآوری و مهارت‌آموزی می‌تواند به انتقال دانش و فناوری، حمایت از ایده‌های نوآورانه و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی شهرستان منجر شود.

فرماندار هامون تاکید کرد: توسعه آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها در مسیر حل مسائل منطقه‌ای از الزامات توسعه پایدار شهرستان است و تحقق این اهداف نیازمند تعامل و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دانشگاهی است.