آموزش عملی رانندگان و تجهیز خودرو‌ها به امکانات زمستانی با هدف تسریع در امدادرسانی و پایداری شبکه برق استان اردبیل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سید حسین یوسفی‌سادات، مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ، با اشاره به اهمیت آمادگی تجهیزات و خودرو‌های عملیاتی اظهار کرد: شرایط اقلیمی استان و احتمال وقوع بارش‌های سنگین برف و کاهش محسوس دما در ماه‌های سرد سال، ضرورت آماده‌سازی ناوگان خودرویی را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، وضعیت تجهیزات زمستانی خودرو‌های مستقر در ستاد و واحد‌های اجرایی شرکت مورد بررسی قرار گرفته و ملزومات مورد نیاز برای تردد در شرایط جوی نامساعد تأمین و تکمیل شده است.

یوسفی‌سادات با اشاره به برگزاری آموزش‌های عملی برای رانندگان تصریح کرد: علاوه بر بررسی تجهیزات، همکاران ناوگان خودرویی نحوه صحیح باز و بسته کردن زنجیرچرخ را به‌صورت عملی تمرین کردند تا در زمان بارش برف و بروز شرایط اضطراری بتوانند بدون اتلاف وقت از این تجهیزات استفاده کنند.

مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با بیان اینکه آمادگی زمستانی صرفاً به تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، گفت: آشنایی رانندگان با الزامات ایمنی، نحوه استفاده از امکانات خودرو و آمادگی برای مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی جاده‌ای، از عوامل مهم در کاهش حوادث و افزایش ضریب اطمینان مأموریت‌های زمستانی است.

وی ادامه داد: در فصل سرما، به‌ویژه هنگام بارش برف و یخبندان، دسترسی سریع گروه‌های عملیاتی به محل حوادث و رفع مشکلات احتمالی شبکه برق اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه تأخیر در اعزام نیرو‌ها می‌تواند روند بازگرداندن پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان را با دشواری مواجه کند.

یوسفی‌سادات خاطرنشان کرد: ناوگان خودرویی شرکت توزیع برق نقش پشتیبانی مهمی در اجرای مأموریت‌های فنی و عملیاتی برعهده دارد و آمادگی این ناوگان، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی و عملیاتی در مناطق شهری، روستایی و محور‌های برف‌گیر استان محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر وضعیت خودرو‌ها و تجهیزات زمستانی افزود: کنترل مستمر امکانات ایمنی، بررسی آمادگی خودروها، رعایت دستورالعمل‌های تردد در شرایط نامساعد جوی و توجه به آموزش رانندگان باید در تمام طول فصل سرما مورد توجه قرار گیرد.

مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل هدف از اجرای این برنامه‌ها را افزایش ایمنی نیروی انسانی، کاهش مخاطرات ناشی از شرایط جوی و فراهم‌کردن زمینه حضور سریع گروه‌های عملیاتی در زمان بروز حوادث عنوان کرد و گفت: مجموعه این اقدامات با رویکرد پیشگیرانه و در راستای استمرار خدمات‌رسانی پایدار و مطمئن به مشترکان برق در سراسر استان اردبیل دنبال می‌شود.