سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اندیکا از انسداد مقطعی مسیر کوه گدار به دلیل اجرای عملیات عمرانی و تخریب سنگ در این محدوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشید آل‌طیب اظهار کرد: به‌منظور اجرای عملیات عمرانی و تخریب سنگ در محدوده کوه گدار، مسیر مذکور روز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ به‌صورت مقطعی مسدود خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در زمان اجرای عملیات اعمال می‌شود و رانندگان می‌توانند در ساعات اجرای عملیات از مسیر قلعه‌خواجه به سمت لالی و مسجدسلیمان تردد کنند.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اندیکا ضمن قدردانی از همکاری و شکیبایی شهروندان، از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به محدودیت ترافیکی اعلام‌شده، از تردد در محدوده اجرای عملیات در ساعات مذکور خودداری کنند.