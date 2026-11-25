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کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان فردا پنج شنبه با بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندvان گقت: آسمان استان امروز چهارشنبه صاف و هوا گرم خواهد بود.
حمیدی با اشاره به اینکه امشب از سمت غرب استان وزش باد رگبار پراکنده باران آغاز میشود؛ افزود: آسمان استان فردا پنج شنبه با بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی میشود.
وی گفت: آسمان استان از جمعه تا یکشنبه هفته آینده صاف خواهد بود.
به گفته حمیدی دریا امروز با موج کوتاه همراه است اما از عصر بتدریج مواج میشود.