کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان فردا پنج شنبه با بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

پیش بینی بارش باران و وزش باد فردا در مازندران

پیش بینی بارش باران و وزش باد فردا در مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندvان گقت: آسمان استان امروز چهارشنبه صاف و هوا گرم خواهد بود.

حمیدی با اشاره به اینکه امشب از سمت غرب استان وزش باد رگبار پراکنده باران آغاز می‌شود؛ افزود: آسمان استان فردا پنج شنبه با بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان از جمعه تا یکشنبه هفته آینده صاف خواهد بود.

به گفته حمیدی دریا امروز با موج کوتاه همراه است اما از عصر بتدریج مواج می‌شود.