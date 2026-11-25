کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر و شب، خلیج فارس، تنگه هرمز، بخش‌هایی از دریای عمان و جزایر خلیج فارس افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به اینکه امروز در بعدازظهر و شب ناپایداری دریایی پیش بینی می‌شود، گفت: دریا در صبح آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود، اما در بعدازظهر و شب با افزایش باد غربی متلاطم خواهد شد.

او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱ متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی در نظر گرفته شود و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: فردا پنجشنبه نیز به ویژه بعدازظهر و شب تداوم شرایط ناپایدار دریایی مورد انتظار است و از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.