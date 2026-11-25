رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از مهروموم سه دکه متخلف عرضه و فروش مواد مخدر در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برخورد با توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر، طرح شناسایی و مهروموم دکه‌های متخلف در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

سرهنگ هوشنگ ارجمند افزود: این اقدام با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، صیانت از سلامت شهروندان، پاکسازی محیط‌های عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی انجام شده و برخورد قاطع و قانونی با مراکز عرضه و توزیع مواد مخدر و جلوگیری از گسترش این معضل در جامعه از اولویت‌های پلیس است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در جریان بررسی‌ها و اقدامات نظارتی، دکه‌های متخلف شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اقدامات قانونی برای برخورد با آنها انجام شد.

ارجمند بیان کرد: در این عملیات سه دکه عرضه مواد مخدرمهروموم و سه نفر متهم در این رابطه دستگیر شدند؛ همچنین مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر بسته‌بندی‌شده و آماده فروش از متهمان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به عزم پلیس برای مقابله با عرضه و توزیع مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تهیه، نگهداری و توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.