معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی میاندوآب گفت: امسال هشت مورد بارداری پس از دریافت خدمات درمان ناباروری در این شهرستان ثبت شد و ۲۲ مادر باردار نیز با دریافت مشاوره و مداخلات حمایتی از تصمیم به سقط منصرف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرام احمدی اظهار کرد: در راستای کنترل ناباروری و حمایت از خانواده‌ها، امسال ۹۸۸ مورد مشکوک به ناباروری در این شهرستان شناسایی شده که ۸۳ مورد برای دریافت خدمات تخصصی به سطح دوم درمان ارجاع داده شده‌اند.

وی افزود: از میان افراد ارجاع‌شده، هشت مورد پس از دریافت خدمات درمانی باردار شده‌اند و سه مورد زایمان چندقلویی نیز به ثبت رسیده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی میاندوآب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از سقط عمدی گفت: از میان ۱۵۰ مادر باردار شناسایی‌شده که قصد سقط داشتند، با ارائه مشاوره و مداخلات حمایتی از سوی کارکنان حوزه سلامت، ۲۲ مادر از تصمیم خود منصرف شدند.

احمدی همچنین از اجرای طرح حمایتی «نبض امید» خبر داد و افزود: در قالب این طرح و با همکاری یکی از خیران سلامت، خدمات سونوگرافی رایگان برای حمایت از مادران و خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه می‌شود و این اقدام خیرخواهانه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با تشریح عملکرد حوزه سلامت مادران اظهار کرد: در سال جاری مراقبت‌های بارداری برای یک‌هزار و ۵۳۲ مادر انجام شده و ۲۸۰ مادر نیازمند مراقبت ویژه نیز شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی میاندوآب با بیان اینکه مراقبت‌های پیش از بارداری برای ۷۵ درصد بانوان در سنین باروری که تمایل به بارداری داشته‌اند، تکمیل شده است، اضافه کرد: ارزیابی خطر ترومبوآمبولی برای مادران باردار انجام شده و هماهنگی لازم برای واکسیناسیون آنفلوانزا ۴۲۰ مادر باردار نیز صورت گرفته است.

احمدی با اشاره به اقدامات حوزه سلامت کودکان نیز گفت: غربالگری بیماری چشمی رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) در این شهرستان با پوشش ۱۰۰ درصدی انجام شده و مراقبت نوزادی برای ۸۴.۳ درصد نوزادان و مراقبت کودکان زیر پنج سال برای ۸۵.۵ درصد جمعیت هدف به ثبت رسیده است.

وی افزود: در جریان غربالگری تکامل کودکان، ۳۳ کودک دارای مشکلات تکاملی شناسایی و به کلینیک تدبیر ارجاع شدند که از این تعداد ۲۰ کودک تحت درمان قرار گرفته و ۱۳ کودک نیز بهبود یافته‌اند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی میاندوآب ادامه داد: پوشش مراقبت نوجوانان در این شهرستان به ۶۰ درصد رسیده، در حالی که هدف تعیین‌شده ۳۵ درصد بوده است؛ همچنین میزان غربالگری جوانان نیز با رسیدن به ۳۰.۷ درصد از هدف ۲۰ درصدی فراتر رفته است.

احمدی اضافه کرد: در حوزه سلامت میانسالان، ۴۰ هزار و ۸۲۲ نفر معادل ۳۵.۴ درصد جمعیت هدف خدمات غربالگری تن‌سنجی دریافت کرده‌اند و در بخش سالمندان نیز برای ۱۲ هزار و ۴۳۱ نفر معادل ۴۰ درصد جمعیت هدف خدمات مراقبتی ارائه شده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مشارکت مادران باردار در کلاس‌های آمادگی برای زایمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با احیای این کلاس‌ها، میزان مشارکت مادران افزایش یافته و موارد زایمان طبیعی نیز ثابت مانده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی میاندوآب بر ضرورت استمرار برنامه‌های پیشگیرانه، توسعه آموزش‌های سلامت‌محور و شناسایی به‌موقع گروه‌های در معرض خطر تاکید کرد و گفت: ارتقای شاخص‌های سلامت خانواده و جمعیت با تداوم برنامه‌های مراقبتی و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی دنبال می‌شود.