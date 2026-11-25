مدیر حوزه‌های علمیه کشور در کاشان: حدود ۷۰ اثر در زمینه فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه پول، رمزارز‌ها و دیگر موضوع‌های جدید تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حوزه‌های علمیه کشور در آیین تکریم و معارفه مدیریت حوزه علمیه کاشان گفت: این آثار و درس‌ها بخشی از برنامه گسترده حوزه برای مواجهه علمی و اجتهادی با مسائل نوپدید است.

آیت‌الله علیرضا اعرافی با اشاره به برنامه‌های پژوهشی حوزه افزود: فعالیت‌هایی در زمینه فلسفه‌های مضاف و نظامات اسلامی آغاز و برای تقویت پژوهش در استان‌ها و مناطق، پژوهش‌سرا‌هایی راه‌اندازی شده است.

وی گفت: اجرای منسجم این برنامه‌ها می‌تواند آموزش، پژوهش و پاسخ‌گویی حوزه به نیاز‌های جدید را تقویت کند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: پایداری و حضور مردم در صحنه، تصویر تازه‌ای از انقلاب اسلامی در جهان ایجاد کرده و این حضور از نظر گستره و عمق، یادآور موج‌های برخاسته از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه افکار عمومی در کشور‌های مختلف را برانگیخته است.

آیت الله اعرافی حفظ عزت و عظمت کشور را نیازمند ایستادگی و همکاری همگانی دانست و ابراز امیدواری کرد با تکیه بر رهبری، مقاومت نیرو‌های مسلح و پایداری مردم، گفتمان و قدرتی تازه برای جمهوری اسلامی شکل بگیرد.

وی همچنین با اشاره به پیشینه حوزه علمیه کاشان گفت: این حوزه نیرومند بوده و عالمان تراز اولی پرورش داده است که از جمله آنها می‌توان به ملا محسن فیض کاشانی اشاره کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور از ملا احمد نراقی و مرحوم میر سیدعلی یثربی نیز به‌عنوان عالمان برجسته حوزه نام برد و گفت: مسئولان، خیران و علمای اعلام باید ظرفیت تاریخی کاشان را شناسایی کنند تا حوزه علمیه این شهرستان جهش‌های جدیدی را تجربه کند.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، نیز گفت: حجت‌الاسلام مهدی اسماعیلی در چهار سال خدمت در حوزه علمیه کاشان، تا ۹۰ درصد عملکرد مطلوبی داشته و کارنامه درخشانی ارائه کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید حسینی افزود: حجت‌الاسلام علی مرادزاده سال‌ها در حوزه علمیه قم تدریس کرده و از ویژگی‌های او انقلابی‌بودن است.

در این آیین از خدمات حجت‌الاسلام مهدی اسماعیلی تجلیل و حجت‌الاسلام علی مرادزاده به‌عنوان مدیر جدید حوزه علمیه کاشان معرفی شد.