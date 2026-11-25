کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دو انبار بزرگ نگهداری مکمل‌های بدنسازی غیرمجاز را در این شهر کشف کردند. ارزش تقریبی اقلام ضبط‌شده در این عملیات حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناسان حوزه مبارزه با قاچاق معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دو انبار بزرگ نگهداری مکمل‌های بدنسازی غیرمجاز را در این شهر کشف کردند. ارزش تقریبی اقلام ضبط‌شده در این عملیات حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

دکتر محمدجواد خشنود، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اعلام کرد که این اقدام در پی دریافت گزارش‌های مردمی و پس از بررسی‌های تخصصی انجام شد.

وی افزود که این عملیات با هماهنگی مراجع قضایی و با هدف مقابله با ورود و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور قاچاق صورت گرفته است.

خشنود با تأکید بر خطرات مصرف مکمل‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: مکمل‌های ورزشی قاچاق به دلیل مشخص نبودن منشأ تولید، شرایط نگهداری و نبود نظارت‌های معتبر، احتمال برخورداری از ترکیبات نامشخص یا مواد ممنوعه را دارند. وی افزود که مصرف این محصولات، به‌ویژه بدون مشورت با متخصصان، سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت با خطر مواجه می‌کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در حفظ سلامت عمومی، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه توزیع فرآورده‌های غیرمجاز، با مراجع نظارتی تماس بگیرند. وی تأکید کرد که شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز نگهداری و عرضه این محصولات، از اولویت‌های جدی این معاونت است.