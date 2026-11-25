فرمانده سپاه ناحیه رودسر از توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۵ میلیارد تومان بین خانواده‌های کم برخوردار این شهرستان به کمک خیران و با همکاری بسیج شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حمید یحیی پور گفت: ۵۰۰ بسته معیشتی با کمک خیران و با همکاری حوزه‌های مقاومت بسیج و بسیج سازندگی سپاه ناحیه رودسر تهیه و بین خانواده‌های کم برخوردار شهرستان توزیع شد.

وی با بیان اینکه ارزش هر بسته شامل مایحتاج ضروری خانواده ها، حدود ۱۰ میلیون تومان است، افزود: برای تهیه این بسته‌ها ۵ میلیارد تومان هزینه شد.