براساس اعلام فرمانداری اندیمشک، صدا‌های شنیده شده در برخی نقاط این شهرستان ناشی از انفجار مهمات است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانداری اندیمشک اعلام کرد: از ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه چهارم آذر ۱۴۰۵، عملیات خنثی سازی و انهدام مهمات عمل نکرده در برخی از نقاط شهرستان آغاز و تا ساعت ۱۲ امروز ادامه دارد.

شنیده‌شدن صدای انفجار در زمان اعلام شده ناشی از فرآیند فنی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات در اطراف شهر اندیمشک است و شهروندان با اطلاع از موضوع و رعایت توصیه‌های ایمنی، آرامش خود را حفظ کنند..