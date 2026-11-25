در چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، قیمت نهایی انتقال سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به تصویب رسید و آخرین وضعیت واگذاری شرکت طلای زرشوران نیز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیأت واگذاری، به ریاست دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تشکیل شد.

در این جلسه، گزارش آخرین وضعیت واگذاری شرکت «گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران» ارائه و پس از بررسی مقرر شد گزارشات کارشناسی تکمیلی این شرکت در جلسه آتی هیأت واگذاری ارائه شود.

در ادامه، گزارش وضعیت واگذاری سهام شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چارچوب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بررسی و قیمت نهایی انتقال آن به تصویب رسید؛ همچنین نحوه واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری که میزان سهام باقی‌مانده دولت در آنها کمتر از یک درصد است تعیین تکلیف شد.