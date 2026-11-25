شبکه رادیویی فرهنگ امروز چهارشنبه چهار آذر، ضمن پرداختن به ادبیات کودک، تازه‌های نشر و میراث جبار باغچه‌بان در برنامه «ققنوس»، در مجله تحلیلی «بازتاب» دستاورد‌های راهبردی و بین‌المللی بسیج را واکاوی می‌کند.

پرداختن به ادبیات کودک در «ققنوس» و واکاوی دستاورد‌های بسیج در «بازتاب»

پرداختن به ادبیات کودک در «ققنوس» و واکاوی دستاورد‌های بسیج در «بازتاب»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «ققنوس»، تولید گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، امروز چهارشنبه چهارم آذر ساعت ۱۵ با محور ادبیات کودک روی آنتن می‌رود.

در این برنامه مرتضی عاطفی درباره کتاب آموزش مدیریت پسماند به زبان گیلکی و ساجده کارخانه‌ای پیرامون رونمایی از کتاب کودک «آرزوی بزرگ دانیلدا» سخن می‌گویند.

بررسی خدمات جبار باغچه‌بان و بخش «از کوچه‌های کودکی» از دیگر بخش‌های این برنامه به تهیه‌کنندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی فاطمه اسحاق‌تبار است.

همچنین مجله تحلیلی و سیاسی «بازتاب» شامگاه امروز چهارشنبه ساعت ۱۹، هم‌زمان با هفته بسیج، با حضور هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل به تبیین کارنامه چهاردهه این نهاد مردمی، دکترین مقاومت و نقش تفکر بسیجی در تحولات منطقه‌ای می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی و اجرای احسان همتی از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.