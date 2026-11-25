به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۹۳۰ مؤدی مالیاتی با مشارکت در این طرح، محل هزینه‌کرد مالیات خود را برای حمایت از پروژه‌های منتخب تعیین کردند، اظهار کرد: امسال با مشارکت ۹۶.۳ درصدی مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل هر ۴۸ پروژه معرفی‌شده استان تأمین شد.

وی با اشاره به رشد استقبال مؤدیان از طرح نشان دار کردن مالیات افزود: تعداد مشارکت‌کنندگان در سال جاری حدود ۴۳ درصد بیشتر از مجموع مؤدیان مشارکت‌کننده در دو سال نخست اجرای طرح بوده است که نشان‌دهنده افزایش تمایل مردم به نقش‌آفرینی مستقیم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به عملکرد دو سال گذشته این طرح در استان نیز گفت: در این مدت، بیش از ۳۱ هزار و ۳۶۳ مؤدی با مشارکت خود، زمینه تأمین اعتبار ۱.۲ همتی برای ۹۴ پروژه کوچک و بزرگ را فراهم کردند که از این تعداد، ۱۶ پروژه از مجموع پروژه های نشان دار شده در سال ۱۴۰۳، تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

پورمختار با بیان اینکه برخی پروژه‌های بزرگ زیرساختی نشان دار همچنان در مراحل اجرایی قرار دارند، تصریح کرد: طرح‌هایی مانند راه‌سازی، احداث بیمارستان، ورزشگاه و پروژه‌های آبرسانی به دلیل گستردگی عملیات عمرانی، برای تکمیل به زمان بیشتری نیاز دارند.

وی هدف اصلی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را فراهم کردن امکان انتخاب مستقیم پروژه‌های عمرانی از سوی مؤدیان دانست و افزود: این طرح علاوه بر کمک به تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار، موجب افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، تقویت اعتماد عمومی و گسترش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی کشور می‌شود.