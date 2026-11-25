مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: امسال، ۸۱ همت سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های صنعتی استان پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷ درصد افزایش دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه اظهار کرد: امسال، برای طرح‌های صنعتی استان ۵۱۶ جواز تأسیس صادر شده که سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده و اشتغال پیش‌بینی‌شده آن‌ها ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر است.

وی با اشاره به رشد شاخص‌های صدور جواز تأسیس صنعتی در استان افزود: تعداد جوازهای صادرشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده ۸۷ درصد و اشتغال پیش‌بینی‌شده سه درصد افزایش داشته است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در سال جاری ۹۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شده است، گفت: به‌طور معمول از هر ۱۰۰ جواز تأسیس، حدود ۲۰ مورد به پروانه بهره‌برداری تبدیل می‌شود؛ البته این میزان با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و اجرایی تغییر می‌کند.

خیرخواه همچنین از فعالیت حدود ۳۵۷ واحد صنعتی استان با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خبر داد و گفت: محدودیت در تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و تورم از جمله عوامل مؤثر بر کاهش ظرفیت فعالیت این واحدهاست.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در سال جاری و محاصره دریایی، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و تأثیر آن بر واحدهای تولیدی، کاهش تقاضای مؤثر ناشی از افت ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی نیز بر عملکرد واحدهای صنعتی تأثیر گذاشته است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی محدودیت در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز بخش تولید را از دیگر عوامل فعالیت واحدهای صنعتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی عنوان کرد.