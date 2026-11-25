دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش گفت: تاکنون بیش از ۱۰۸ میلیون واحد شیر و ۳۸ میلیون واحد تغذیه رایگان در میان دانش‌آموزان توزیع شده و بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۵۶ هزار مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین اسداللهی، دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش، به آخرین وضع اجرای طرح توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس کشور اشاره کرد و افزود: تامین شیر مدارس به‌صورت سراسری انجام شده و فرآیند توزیع آن در مناطق مختلف کشور در حال اجراست، تلاش بر این است که این طرح با قوت و استمرار ادامه یابد تا دانش‌آموزان سراسر کشور، به‌ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار، از مزایای تغذیه‌ای و سلامت‌محور آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به آمار اقلام توزیع‌شده در قالب این طرح افزود: تاکنون حدود ۷۰ میلیون پاکت شیر و ۳۸ میلیون واحد مکمل تغذیه‌ای در سطح مدارس کشور توزیع شده که این اقلام شامل محصولاتی نظیر نان روغنی، نان خرمایی، خرما و برخی اقلام بهداشتی است که در کنار شیر و با هدف ارتقای وضعیت تغذیه‌ای دانش‌آموزان توزیع می‌شود.

اسداللهی با بیان اینکه سبد تغذیه دانش‌آموزان در سال جاری توسعه یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۵۶ هزار مدرسه کشور تحت پوشش این طرح قرار دارند. همچنین با پیش‌بینی و تأمین اقلام مکمل غذایی در کنار شیر، دامنه خدمات تغذیه‌ای طرح گسترش یافته و میزان بهره‌مندی دانش‌آموزان از این اقلام افزایش پیدا کرده است.

دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش درباره اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح نیز گفت: در قانون، اعتباری نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه شیر و تغذیه رایگان مدارس در نظر گرفته شده است. تخصیص و پرداخت این اعتبارات نیز متناسب با عملکرد اجرایی طرح و میزان تأمین و تحویل شیر و اقلام تغذیه‌ای از سوی صنایع لبنی و سایر تأمین‌کنندگان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت محصولات توزیعی در مدارس خاطرنشان کرد: نظارت‌های بهداشتی بر شیر مدارس با حساسیت و دقت بالایی انجام می‌شود. پیش از توزیع هر محموله شیر، آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم از سوی سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت انجام می‌گیرد و پس از احراز شرایط و تأیید کیفیت محصول، مجوز توزیع صادر می‌شود.