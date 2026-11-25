رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محله ایران شهر اردبیل و انتقال ۵ نفر از افراد مسموم به بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۶:۵۵ صبح روز چهارشنبه، چهارم آذرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محله ایران اردبیل به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ ضمن انجام هماهنگی‌های لازم، دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین واحدهای عملیاتی به محل حادثه اعزام کردند

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: در این حادثه پنج نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده بودند که خوشبختانه تمامی مصدومان با هوشیاری کامل و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شدند.

دکتر مقدم در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست پیش از استفاده از این وسایل، از سلامت و نصب صحیح اتصالات، باز بودن مسیر دودکش و خروج مناسب گازهای حاصل از احتراق اطمینان حاصل کنند و با تأمین تهویه مناسب محیط، از بروز حوادث ناگوار ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن پیشگیری کنند