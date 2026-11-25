به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد دهقان در جلسه کمیته پیاده‌سازی برنامه نان کامل استان بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تأمین آرد و افزایش ظرفیت تولید و عرضه نان کامل تأکید کرد و اجرای این برنامه را در راستای ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت نان مصرفی مردم استان ضروری دانست.

وی در ادامه گفت: برنامه عملیاتی نان کامل با هدف ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و بهبود زنجیره تولید گندم، آرد و نان مورد توجه و در دستور کار باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات پیشین، افزود: تأمین سهمیه آرد مورد نیاز دو کارخانه تولید آرد کامل، شامل کارخانه آرد فردوس ارومیه و یک واحد تولیدی در شمال استان، برای ورود به چرخه تولید مورد پیگیری قرار گیرد.