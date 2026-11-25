فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم و تبلیغات دشمن گفت: وحدت، نقد منصفانه، شناخت راهبرد‌های دشمن و روایت دستاورد‌ها و پیشرفت‌های کشور از مهم‌ترین الزامات ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

سردار اکبری: روایت پیشرفت‌ها و تبیین نقاط قوت کشور، ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن است

سردار اکبری: روایت پیشرفت‌ها و تبیین نقاط قوت کشور، ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سردار اکبری در نشست بصیرتی با مدیران، برنامه سازان و کارکنان صد او سیمای خراسان‌شمالی که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی اظهار کرد: دشمنان به دنبال تسخیر ذهن‌ها هستند و با بهره‌گیری از جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کنند شکست‌های پی‌درپی خود را جبران کنند.

وی با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: نیرو‌های مسلح مقتدر کشور با روحیه شهادت‌طلبی و ایستادگی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کردند و معادلات و تحلیل بسیاری از تحلیلگران جهان را تحت تأثیر قرار دادند.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی، وحدت، نقد منصفانه و توجه به راهبرد‌های دشمن را از مهم‌ترین ملزومات استقامت در برابر تهدید‌ها دانست و گفت: روایت نقاط قوت کشور در جنگ اخیر، به‌ویژه از سوی صاحبان تریبون و فعالان رسانه‌ای، ضرورتی انکارناپذیر است.

سردار اکبری همچنین بر اهمیت روایت پیشرفت‌های علمی و دستاورد‌های کشور تأکید کرد و افزود: تبلیغ، تبیین و انعکاس این پیشرفت‌ها به‌ویژه در شرایط جنگی، وظیفه‌ای مهم و ضروری است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی با اشاره به پیامد‌های حضور آمریکا در کشور‌های مختلف نیز گفت: آمریکایی‌ها در هر نقطه‌ای که حضور پیدا کردند، منشأ نابودی و بی‌ثباتی شدند.

سردار اکبری در بخش دیگری از سخنانش، برنامه «ایران جان» را اقدامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها دانست و بر ضرورت تداوم چنین حرکت‌های رسانه‌ای تأکید کرد.