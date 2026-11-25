مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی، از صادرات ۱۷ میلیون دلاری تعاونی‌های استان در هشت ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، بر نقش کلیدی صادرات در توسعه تجارت خارجی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.

اشرفی افزود: در این مدت محصولات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات بومی استان با موفقیت به بازار‌های مختلف جهانی عرضه شده‌اند.

وی محصولات کشاورزی راهبردی استان از جمله زرشک، زعفران، عناب، تولیدات نساجی و صنایع دستی نظیر فرش دستباف و گلیم، را از اقلام عمده صادرات تعاونی‌های استان عنوان کرد و افزود: این کالا‌ها به کشور‌های پاکستان و افغانستان و سایر کشور‌های همسایه صادر شده است.

اشرفی با اشاره به وجود ۸۰۰ شرکت تعاونی فعال در استان، بر ضرورت تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت افزایش ارزش افزوده محصولات تأکید کرد.

وی ارتقای کیفیت، بهبود بسته‌بندی و شناسایی مستمر بازار‌های جدید، حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی را از جمله راهکار‌های اصلی برای تقویت صادرات تعاونی‌های استان برشمرد.

وی تأکید کرد: تقویت زنجیره تولید تا فروش و کاهش وابستگی به واسطه‌ها، از جمله اهداف اصلی است که می‌تواند منجر به افزایش درآمد اعضای تعاونی و توسعه اقتصادی استان شود.