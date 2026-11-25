رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌ شرقی از فعالیت سامانه بارشی در استان از چهارشنبه خبر داد و درباره بارش باران و برف، وزش باد شدید و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد امیدفر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت چهارشنبه چهارم آذر آغاز می‌شود و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح مخاطرات این سامانه جوی گفت: بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش برف دور از انتظار نیست.

امیدفر با اشاره به تأثیر این سامانه بر مناطق مختلف آذربایجان‌ شرقی افزود: بارش برف می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها و کندی تردد خودروها، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی شود. همچنین احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: وزش باد نسبتاً شدید و احتمال خیزش یا نفوذ گردوخاک نیز از دیگر پیامد‌های این سامانه است که می‌تواند موجب کاهش دید و افت کیفیت هوا، به‌ویژه در نیمه جنوبی استان شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت سامانه بارشی، از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی مناسب با خودرو‌های دیگر را رعایت کنند.

امیدفر مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی و تأمین سوخت کافی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی را ضروری دانست و بر خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست از فعالیت‌های کوهنوردی و تفریحی پرخطر مانند طبیعت‌گردی در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای مقابله با پیامد‌های بارندگی، بر لزوم رفع آب‌گرفتگی معابر تأکید کرد.