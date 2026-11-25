رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از پیشرفت ۵۵ درصدی عملیات احداث پل تخریب‌شده در منطقه مرزی و سیل‌خیز بورالان شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پاشایی با اشاره به اجرای این پروژه در یکی از مناطق سیل‌خیز و حساس شهرستان ماکو اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و پایداری محور و رفع آثار ناشی از سیلاب اخیر، عملیات احداث پل تخریب‌شده یک دهانه ۶ متری در منطقه بورالان با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این پروژه، ۳۰۰ مترمکعب بنایی سنگی با هدف تحکیم بستر و رفع مشکل ارتفاعی پل اجرا شده و همچنین ۹۰ مترمکعب عملیات اجرای دو پی بتنی وزنی به انجام رسیده است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: برای رفع مشکل آب‌شستگی و آثار ناشی از سیلاب اخیر نیز ۱۰۰ مترمکعب رادیه بتنی اجرا شده است.

پاشایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین تردد ایمن در زمان اجرای پروژه گفت: ۳۰۰ متر راه انحرافی خاکی احداث و در این مسیر نیز ۹ دستگاه باکس بتنی یک‌متری با ابعاد یک در یک در یک متر جانمایی و اجرا شده است.

وی همچنین از انجام ۴ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاکبرداری در محدوده پل قدیمی و اطراف آن خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف تسریع در بازسازی پل، افزایش ظرفیت عبور آب و ارتقای ایمنی تردد در این منطقه مرزی در حال انجام است.

پاشایی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را ۵۵ درصد اعلام کرد و افزود: روند اجرای عملیات با تمرکز بر تکمیل سازه پل و رفع کامل مشکلات ناشی از سیلاب ادامه دارد.