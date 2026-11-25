نماینده مردم شریف شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهم‌ترین مسائل و مطالبات اقتصادی استان کردستان و راهکار‌های تقویت ظرفیت‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری استان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سالار مرادی نماینده مردم شریف شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی و مالی با هدف بهره‌مندی بیشتر استان‌های تولیدکننده از ظرفیت‌های موجود خود، اظهار کرد: ساماندهی مناطق آزاد، بررسی ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با مناطق آزاد و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های آن در راستای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری از فرصت‌های جدید اشتغال در استان است.

وی با اشاره به بازگشت حساب شرکت‌های فعال به استان و تأکید بر ضرورت انتقال و متمرکز شدن حساب‌های بانکی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در کردستان به داخل استان گفت: به‌منظور افزایش گردش منابع مالی، تقویت نظام بانکی استان و بهره‌مندی اقتصاد محلی از ظرفیت مالی این مجموعه‌ها از مهم‌ترین نیازمندی‌های اقتصادی کردستان است.

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح ضرورت اصلاح سازوکار توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به‌گونه‌ای باشد که سهم استان‌های تولیدکننده نیز متناسب با ظرفیت‌های تولیدی، فعالیت‌های اقتصادی و آثار زیست‌محیطی و زیرساختی ناشی از تولید در نظر گرفته شود و صرفاً محل مصرف کالا و خدمات، مبنای توزیع منابع نباشد.

مرادی درخواست بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های اعتباری بانک‌های استان به‌ویژه منابع مازاد بر سپرده‌های مردم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، حمایت از واحد‌های تولیدی و توسعه فرصت‌های اشتغال‌زایی در کردستان تاکید کرد.

در این دیدار، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن در توزیع منابع مالی و اعتباری کشور و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان کردستان برای رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تأکید شد.