به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار مرکزی فریدونشهر گفت: هدف اصلی این طرح، قرار گرفتن مردم در مرکز تصمیم‌سازی و حل مسائل و مشکلات است.

مسعود شفیعی افزود: برای اجرای این طرح در شهرستان، ۱۰ کمیته تشکیل شده و وظایف هر کدام مشخص شده است.

وی گفت: با اجرای آزمایشی این طرح در روستای سیبک چند مشکل و طرح نیمه‌تمام از جمله اجرای طرح بهسازی روستا و تکمیل سالن ورزشی چندمنظوره با مشارکت مردم به سرانجام رسید.