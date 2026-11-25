پیکر جانباز ۷۰ درصد، شهید داود اصغری صبح امروز از ساعت ۹ در خیابان شهرآرای تهران تشییع، و برای خاکسپاری به قطعه ۵۰ بهشت زهرا منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر جانباز ۷۰ درصد، شهید داود اصغری صبح امروز از ساعت ۹ در خیابان شهرآرای تهران تشییع، و برای خاکسپاری به قطعه ۵۰ بهشت زهرا منتقل می‌شود. مراسم بزرگداشت شهید اصغری جمعه ۶ آذر از ساعت ۱۴ در مسجد دانشگاه شریف, واقع در خیابان آزادی تهران برگزار می‌شود. داود اصغری ۲۰ دی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ (منطقه شلمچه) از ناحیه نخاع، ریه و کلیه‌ها مجروح و جانباز شده بود.