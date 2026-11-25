

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدباقر عباسی، رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه از کرمانشاه با اشاره به درخشش تیم رسانه‌ای استان در سومین دوره «جام رسانه امید» اظهار کرد: این رویداد ۳۶ ساعته توسط سازمان بسیج رسانه در برج میلاد تهران برگزار شد و تیم منتخب رسانه‌ای استان کرمانشاه توانست برای نخستین بار در تاریخ جشنواره‌های رسانه‌ای بسیج کشور، سه رتبه ارزشمند این جشنواره را از آن خود کند.

وی تصریح کرد: تیم منتخب سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه در بخش محتوای امیدآفرین موفق به کسب رتبه نخست تیمی شد، در بخش انتشار محتوای اثرگذار در بستر شبکه اجتماعی تیک‌تاک نیز «محسن جوهری» از اعضای تیم رسانه‌ای استان موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند.

عباسی افزود: آرش بختیار یکی از اعضای دیگر تیم رسانه‌ای استان هم در این مسابقات توانست با ارائه راهکار‌های نوآورانه در میان رقابت شدید شرکت‌کنندگان، رتبه نخست مشترک را در بخش هوش مصنوعی کسب کند.

به گفته رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه حدود ۵۰۰ فعال رسانه‌ای از ۳۱ استان کشور و نمایندگانی از حدود ۱۲ کشور بین‌المللی در این رویداد بین‌المللی حضور داشتند و از استان کرمانشاه نیز تیم منتخب پنج نفره در بخش تولید محتوای امیدآفرین به سرپرستی رضا جمشیدی و تیم منتخب ۱۰ نفره در بخش انتشار در شبکه‌های خارجی و پیام‌رسان‌های داخلی حضور پیدا کردند.

عباسی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های تمامی اعضای تیم رسانه‌ای استان، از حمایت‌های فرمانده و هیئت رئیسه سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان از فعالیت‌ها و رویداد‌های رسانه‌ای استان قدردانی کرد.