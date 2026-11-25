به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: امسال ۴۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی گچساران به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته است.

لیلا عطازاده افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی ادامه داد: محصول تولیدی پس از برداشت و بسته‌بندی، به بازارهای سراسر کشور ارسال می‌شود و علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، در تنظیم عرضه و ایجاد تعادل در قیمت این محصول نقش دارد.