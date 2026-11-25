برداشت بیش از ۲۰ هزار تن گوجهفرنگی پاییزه و خارج از فصل در مزارع گچساران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: امسال ۴۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی گچساران به کشت گوجهفرنگی اختصاص یافته است. لیلا عطازاده افزود: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.
وی ادامه داد: محصول تولیدی پس از برداشت و بستهبندی، به بازارهای سراسر کشور ارسال میشود و علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، در تنظیم عرضه و ایجاد تعادل در قیمت این محصول نقش دارد.
عطازاده ادامه داد: کار برداشت تا نیمه دوم تیرماه ادامه دارد.