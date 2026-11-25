فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با صدور حکمی سردار سلمان آدینه‌وند را به عنوان فرمانده انتظامی استان فارس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس حکم صادر شده از سوی سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، سردار سلمان آدینه‌وند مسئولیت فرماندهی انتظامی استان فارس را بر عهده گرفت.

امروز چهارشنبه چهارم آذر به صورت رسمی و با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور سردار سلمان آدینه‌وند در سمت فرماندهی انتظامی استان فارس منصوب و جایگزین سردار عزیزاله ملکی شد.

سردار آدینه‌وند از فرماندهان ارشد فراجا است که پیش از این مسئولیت‌های متعددی را در بخش‌های عملیاتی و انتظامی کشور بر عهده داشته است.

در مراسمی که صبح امروز در شیراز برگزار شد از خدمات سردار ملکی تجلیل و سردار آدینه‌وند مسئولیت خود را آغاز کرد.

سوابق فرمانده جدید انتظامی فارس

سردار سلمان آدینه‌وند متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ است که دارای مدرک کارشناسی اطلاعات انتظامی و تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق و مدیریت اطلاعات و امنیت است.

فرمانده جدید انتظامی فارس پیش از این مسئولیت‌هایی همچون فرمانده عملیات ویژه کرج، رئیس پلیس امنیت شهرستان‌های ورامین، پاکدشت و رباط‌کریم، فرمانده انتظامی شهرستان‌های پیشوا و پاکدشت و معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران را بر عهده داشته است.

وی همچنین سابقه ریاست مرکز تحقیقات و مطالعات راهبردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و فرماندهی یگان امداد تهران بزرگ را در کارنامه خدمتی خود دارد.

آدینه‌وند اسفند ۱۴۰۱ به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت و پس از آن با حکم فرمانده کل انتظامی کشور، به عنوان فرمانده حفاظت از شخصیت‌ها و دژبان کل فراجا منصوب شده بود.