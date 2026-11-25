نمایشگاه طراحی چهره‌های آسمانی با هدف گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت، همزمان با تجمعات مردمی «شب‌های اقتدار» در منوجان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان منوجان، در محل تجمعات مردمی و جنب مسجد جامع علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع) برپا شد.

در این نمایشگاه، آثار طراحی با موضوع چهره‌های آسمانی و شخصیت‌های مرتبط با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری هنرمندان شهرستان منوجان و پیوند هنر با ارزش‌های فرهنگی و انقلابی فراهم کرد.