استاندار خوزستان در دیدار با رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور گفت: بسیج فراتر از یک مجموعه و در قالب یک مکتب ارزشمند می‌باشد که یادگار امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و در همه عرصه‌های دفاعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی پیشگام خدمت به مردم بوده است.

بسیج، پیشگام در عرصه‌های دفاعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی

بسیج، پیشگام در عرصه‌های دفاعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در دیدار با سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور افزود: دیداری با سردار حسن‌پور و همکاران محترمشان در استان داشتیم و بحمدالله مجموعه بسیج در بخش‌های مختلف منشأ ثمرات و خیرات و برکات فراوانی بوده‌اند، از جمله در مجموعه ادارات و کارخانه‌ها.

وی با اشاره به تأثیر فرهنگی بسیج در جامعه افزود: تأثیری که این فرهنگ در جامعه ما گذاشته، در واقع فراتر از یک مجموعه است و در قالب یک مکتب ارزشمند شکل گرفته که مؤلفه‌های ارزشمندی در آن وجود دارد و همه اینها یادگار امام راحل عظیم‌الشأن و امام و قائد شهیدمان است.

استاندار خوزستان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر این مکتب تصریح کرد: امروز این مکتب توسط خلف صالح امام شهیدمان و رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا مورد تأکید است و به عنوان مجموعه‌ای که در طی این سال‌ها و دهه‌ها تأثیرات بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف داشته، شناخته می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به حضور بسیج در عرصه‌های گوناگون خاطرنشان کرد: بسیج هم در حوزه‌های نظامی و دفاعی و هم در همه برهه‌ها در کنار مردم بوده و پیشگام بوده است؛ در عرصه‌های عمران و آبادانی و سازندگی و محرومیت‌زدایی، مقابله با بیماری‌ها و حفظ امنیت عمومی در شهر‌ها و بخش‌ها و روستاها، همه اینها از برکات این شجره طیبه است.

وی با اشاره به گستره فعالیت بسیج در اقشار مختلف اظهار داشت: این شجره طیبه توسط امام راحل غرس شد و توسط امام شهیدمان ستبر شد و شاخ و برگ متعددی در بخش‌های مختلف گذاشت؛ در ادارات، میان ورزشکاران، دانشگاهیان، پزشکان، روحانیون و کارگران و کارمندان و بحمدالله توانسته تأثیرات قابل توجهی در گستره جامعه داشته باشد.

استاندار خوزستان در پایان با آرزوی توفیق برای همه بسیجیان اظهار داشت: از صمیم قلب برای همه دست‌اندرکاران بسیجی در بخش‌های مختلف، آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی و رشد و تعالی هرچه بیشتر دارم و امیدوارم این همکاری‌ها و تعاملات سازنده میان استانداری و سازمان بسیج کارمندان، بیش از پیش ادامه یابد.

سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور نیز در این دیدار گفت: خوزستان همواره در عرصه‌های مختلف دفاعی و خدمت‌رسانی پیشتاز بوده و بسیج کارمندان این استان با همکاری استانداری، آماده گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خوزستان، بر تداوم همکاری میان سازمان بسیج کارمندان و استانداری برای خدمت بهتر به مردم تأکید کرد.