به گزارش خبر گزاری صدا وسیمای کرمان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از کشف سه دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد ریال و دستگیری سه متهم در عملیات مأموران این پلیس خبر داد.

سرهنگ حسن خالقی، گفت:این دستگاه‌های رمز ارز در جریان عملیات پاک سازی یکی از محله‌های شهر کرمان از لوث خرده فروشان مواد مخدر در واکاوی از یک منزل که با استفاده از انشعاب غیرمجاز برق فعالیت می‌کردند، کشف شد.

وی ادامه داد: بنا به اعلام نظر کارشناسان اداره برق مشخص شد هر دستگاه ماینر با توان مصرفی ۱۵ کیلووات در شبانه روز، معادل برق مصرفی۴۵ خانوار انرژی مصرف می‌کند.