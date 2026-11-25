به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی خبر داد

محمدی با اشاره به صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۸ هواشناسی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز چهارشنبه ۴ آذر تا ظهر فردا پنج‌شنبه ۵ آذرماه در نیمه شرقی استان خبر داد و بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش باران، رگبار و رعدوبرق، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی و احتمال تگرگ، نسبت به آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، وقوع سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، از فرمانداران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان‌ها خواست ضمن رصد مستمر شرایط جوی، نسبت به پاکسازی مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی، پایش رودخانه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی و خدمات‌رسان و استقرار نیرو‌های عملیاتی در مناطق پرخطر اقدام کنند.

محمدی همچنین از شهروندان و مسافران خواست از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی خودداری کرده و هشدار‌ها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی مستمر دستگاه‌ها با مرکز فرماندهی و کنترل عملیات پاسخ به بحران استان تأکید کرد و خواستار اتخاذ تمامی تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از جان و مال مردم شد.