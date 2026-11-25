به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» با تأکید بر نقش هنر در تبیین مسائل خانواده و جوانی جمعیت به کار خود پایان داد.

این جشنواره به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان سمنان و اداره‌کل ورزش و جوانان استان سمنان در رشته های هنر‌های تجسمی شامل کارتون و کاریکاتور ، عکس و گرافیک ، بخش آفرینش‌های ادبی شامل داستان و شعر طنز و بخش هنر‌های تصویری شامل ( موشن گرافیک و فیلم کوتاه ) برگزار شد

شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و پرداخت هنرمندانه به مسائل اجتماعی از جمله جوانی جمعیت، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده از اهداف برگزاری این جشنواره است .

این رویداد می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و هنرمندان، زمینه تولید و عرضه آثاری اثرگذار در راستای تبیین دغدغه‌های اجتماعی را فراهم کند.