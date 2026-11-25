دومین روز سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی
بازدید رئیس جمهور از آرامگاه فردوسی
رئیس جمهور امروز چهارشنبه، چهارم آذرماه در آرامگاه فردوسی حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسانرضوی
، آقای پزشکیان در دومین روز سفر به خراسان رضوی، صبح امروز در آرامگاه فردوسی حضور یافت و از این بنا و آثار موجود در آن بازدید کرد.
وی در ادامه، بر مزار محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران و مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار کشور حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام این دو چهره فرهنگی و هنری ادای احترام کرد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز رئیسجمهور را همراهی کردند.