وی در ادامه، بر مزار محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران و مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار کشور حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام این دو چهره فرهنگی و هنری ادای احترام کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز رئیس‌جمهور را همراهی کردند.